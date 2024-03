Positivo il Mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

materiali

telecomunicazioni

informatica

(Teleborsa) -, proseguendo la performance positiva di ieri, a dispetto deidel presidente della Federal Reservein merito alla misura ed al timing di eventuali tagli dei tassi d'interesse. Il mercato USA aveva chiuso in rialzo anche ieri, ignorando le sue parole, mentreIl presidente della Fed ieri ha ribadito che, ma prima i banchieri voglionodel fatto chein modo sostenibile verso il target del 2%.Una impostazione confermata, in un intervento, anche dal presidente della Fed di Minneapolis, secondo cui i tassi non saranno tagliati più di due volte quest'anno. Toni simili si sono avvertiti più vote nelle ultime settimane da diversi esponenti della Fed e confermano che in generale c'èdei tassi di interesse.Frattanto, una serie dioggi ha segnalato che questo si conferma in buona salute, confermi su un livello di 217 mila unità ed un. Dati che precedono quello di domani sull''occupazione.Al New York, l'indiceha aperto in rialzo dello 0,42%; sulla stessa linea l', che arriva a 5.139 punti. Positivo il(+0,88%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'(+0,65%). Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,52%),(+0,99%) e(+0,97%).