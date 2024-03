Stevanato, utile 2023 in leggera crescita a 145,7 milioni di euro. Ricavi +10%

Stevanato

(Teleborsa) -, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nella produzione di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci, ha chiuso ilconin aumento del 10% a 320,6 milioni di euro (+11% a valuta costante), grazie alla crescita del segmento BDS - Biopharmaceutical and Diagnostic Solutions (Soluzioni Biofarmaceutiche e Diagnostiche) attribuibile a volumi più elevati e al mix crescente di soluzioni ad alto valore. I ricavi sono stati leggermente inferiori alle aspettative della società per entrambi i segmenti. Come previsto, ilè sceso al 31,8%, rispetto al 34,3% registrato nello stesso periodo dell'anno precedente. L'è diminuito a 45,2 milioni di euro dai 48,3 milioni di euro dello stesso periodo 2022.Per l', i ricavi sono aumentati del 10% a 1,085.4 milioni di euro (+11% a valuta costante), grazie alla crescita di entrambi i segmenti. I ricavi da soluzioni ad alto valore sono cresciuti al 34% dei ricavi totali, per l'esercizio 2023, rispetto al 30% registrato nell'esercizio precedente. I ricavi correlati al Covid-19 sono diminuiti fino a circa il 2% dei ricavi totali, rispetto all'11% dell'esercizio 2022. Il margine di profitto lordo è sceso al 31,3%, rispetto al 32,5% del 2022, principalmente a causa di volumi inferiori di flaconi EZ-fill, inefficienze a breve termine correlate all'avviamento dei nuovi impianti di produzione, maggiori ammortamenti e conversione valutaria. L'utile netto è stato di 145,7 milioni di euro, in leggera crescita rispetto ai 143 milioni di euro del 2022."L'esercizio finanziario 2023 è stato positivo per Stevanato Group - ha commentato il- Nonostante i(de-stocking), abbiamo registrato una crescita del 10% rispetto all'esercizio 2022 e abbiamo aumentato il mix di soluzioni ad alto valore. Preserviamo il nostro ottimismo in merito agli obiettivi a medio termine per il 2027, e la nostra fiducia è avvalorata da prospettive favorevoli e persistenti, dalla continua crescita nel settore dei biofarmaci e da un vantaggio competitivo sempre più consistente. Riteniamo di essere ben posizionati per capitalizzare appieno i nostri investimenti al fine di favorire una crescita organica duratura, far crescere il mix di soluzioni ad alto valore e ampliare i margini".La società sta fissando glie prevede quanto segue: ricavi compresi tra 1,180 e 1,210 milioni di euro; EBITDA rettificato compreso tra 314,1 e 329,5 milioni di euro; EPS rettificato compreso tra 0,62 e 0,66 euroLa società conferma i suoi obiettivi a medio termine per gliche prevedono una crescita dei ricavi a due cifre di poco superiore al 10% (low double-digit); e, nel 2027, soluzioni ad alto valore tra il 40% e il 45% dei ricavi totali e un margine EBITDA rettificato pari a circa il 30%."Prevediamo che leper le nostre soluzioni ad alto valore, e continuiamo ad investire nell'espansione della capacità produttiva al fine di soddisfare la domanda del mercato - ha detto l'- Ci aspettiamo che tali investimenti sosterranno una crescita organica nel medio termine, sfruttando in modo efficace il capitale investito in modo da cogliere le opportunità davanti a noi. Siamo focalizzati a indirizzare la crescita futura attraverso un'esecuzione solida e riteniamo di disporre della giusta strategia, del giusto portafoglio prodotti e del giusto team per aver successo, mentre puntiamo a creare e sostenere nel lungo termine valore per gli azionisti".