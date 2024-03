TIM, Labriola su crollo in Borsa: analizzeremo scambi, discrepanza tra bond e azioni

TIM

Vivendi

(Teleborsa) - Ile quanto successo oggi sui mercati ( -23,8% e il 12% del capitale passato di mano ), va ". C'è un tema, che abbiamo affrontato anche con gli analisti, che è la necessità di spiegare meglio alcune tematiche e numeri. Dal punto di vista pratico abbiamo però un'azienda che avrà un livello di leverage di 1,6x nel 2026 - un dato migliore degli altri peer - e che torna a generare cassa nel 2025". Lo ha detto l'amministratore delegato di, nella conferenza stampa sulla presentazione del piano, che ha seguito la call con gli analisti "Certo dobbiamo chiarire meglio che ilè un anno in cui saremo, e quindi dobbiamo ricordare la cassa che bruciamo mentre siamo verticalmente integrati, quindi il punto di partenza del livello del debito è vicino a 7,5 miliardi di euro, che non è una comunque una guidance - ha detto - Nel piano facciamo deleveraging e teoricamente entriamo"."La cosa particolare - ha detto Labriola - è che oggi i nostri bond sono cresciuti, il che vuol dire cherispetto al passato. Dobbiamo cercare di capire perché il mercato azionario non lo vede nella stessa maniera".- ha fatto eco il- È importante guardare la quotazione dei bond, se guardiamo quello schermo è positivo, quindi forse è troppo presto per capire perché la giornata è andata così".Pressato dalle domande sul tema, con qualche giornalista che ha ipotizzato movimenti dinel capitale, Labriola ha aggiunto: ", vedremo con i nostri consulenti se c'è qualcosa di particolare".A una domanda se laavesse contattato la società, la risposta è stata "no" e l'AD ha evidenziato tra l'altro che "ilc'è stato tra le 17 e le 17.30".