Settore musicale in crescita: l’esperienza LAZIOSound

(Teleborsa) - Quanto è importante la musica nel panorama economico italiano? Molto: a fronte di un settore in crescita a livello globale, con un incremento del 9% e ricavi totali da 26.2 miliardi di dollari, in Italia la performance è sopra la media, con +11,1% e e oltre 370 milioni di euro di fatturato.Questi dati incoraggianti rimandano all'importanza della musica come comparto economico, con l'indotto lavorativo altamente specializzato che porta con sé: come riporta la ricerca L'economia della musica in Italia, sviluppata dall'I-Lab, il Centro ricerche sull'economia digitale dell'Università Bocconi, il settore musica a livello occupazionale è un corpus da 115.000 posti di lavoro, con il solo settore discografico che fattura 1,18 miliardi l’anno.Il rapporto "Io sono Cultura" della fondazione Symbola mette in luce il ruolo di spicco del Lazio nella generazione di ricchezza e occupazione nel contesto culturale e creativo italiano. La regione si piazza al secondo posto, contribuendo con un valore di 13,5 miliardi di euro e vantando circa 190 mila lavoratori attivi nel settore. Il Lazio ospita il 13,4% delle imprese nazionali del comparto e 36.739 unità produttive. Da notare che il Lazio si afferma come leader assoluto nei settori cinematografico, audiovisivo e musicale, registrando un'11,9% di specializzazione, notevolmente al di sopra della media nazionale pari al 6%.Dal 2019 il settore musicale del Lazio è stato aiutato e sostenuto dalla Regione Lazio con un programma dedicato, LAZIOSound: nato dalle Politiche Giovanili della Regione, ha avuto fin dal principio lo scopo di supportare e rafforzare lo sviluppo del sistema musicale del Lazio attraverso strumenti economici, interventi mirati e attività di promozione per sostenere i giovani talenti del territorio.L'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, LAZIOSound regala al grande pubblico una serata all'insegna della musica, dei giovani e delle eccellenze del territorio: la serata sarà aperta alle 18 dalla tavola rotonda con l'Assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili della Regione Lazio Simona Renata Baldassarre dal titolo "Donne: forza, coraggio resilienza. Il testimone alle nuove generazioni" con la partecipazione del Ministro Eugenia Roccella e di molte figure di spicco del mondo dello spettacolo, cultura e dello sport. Parteciperanno Noemi, Maria Grazia Cucinotta, Eleonora Abbagnato, Ambra Sabatini, Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, Presidente del Telefono Rosa ed il Magnifico Rettore de La Sapienza Antonella Polimeni. Avrà il compito di moderare la giornalista del TG2 Marzia Roncacci.A seguire, alle 21, all'Auditorium Conciliazione di Roma, la cantante romana Noemi si esibirà in uno speciale concerto aperto da due vincitori di LAZIOSound, Guidobaldi e Lorenzo Luiselli, e da Federica Carta.LAZIOSound è il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio, realizzato in collaborazione con LAZIOcrea per supportare e rafforzare lo sviluppo del sistema musicale del Lazio attraverso strumenti economici, interventi mirati, partnership ed attività di promozione finalizzate a sostenere le componenti artistiche giovanili indipendenti.In quattro edizioni ha coinvolto più di 5000 artisti, finanziato più di 30 produzioni musicali, 50 tra concerti e tour in Italia e all’estero: articolato in sei categorie, per non lasciare fuori proprio nessuno, LAZIOSound seleziona gli artisti e li prepara al mercato musicale, mettendoli in condizione di lavorare nel settore, infine dopo la fase finale di contest premia i migliori con una serie di attività volte proprio a consolidare l'aspetto professionistico dei giovani artisti.