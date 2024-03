OpenAi reintegra Altman e rafforza la governance

(Teleborsa) -, dopo una lunga indagine interna ed il ribaltone al vertice avvenuto lo scorso anno, che aveva messo in discussione la leadership di colui che ha sviluppato la famosa ChatGPT basata sull'intelligenza artificiale.Il, riunitosi venerdì scorso, ha introdottooltre al reintegro del fondatore e Ad Sam Altman: entreranno nel CdA, ex Ceo della Bill & Melinda Gates Foundation,, ex dirigente della Sony Entertainment, e, Ceo e presidente di Instacart."Sue, Nicole e Fidji hanno esperienza nella guida di organizzazioni globali e nell'esplorazione di ambienti normativi complessi, compresi background nel campo della tecnologia, del non profit e della governance dei consigli di amministrazione", spiega l'azienda, assicurando che le tre ricercatrici "lavoreranno a stretto contatto" con gli attuali membri del consiglio Adam D’Angelo, Larry Summers e Bret Taylor, nonché con Sam e il senior management di OpenAI."Sono entusiasta di dare il benvenuto a Sue, Nicole e Fidji nel consiglio di amministrazione di OpenAI. La loro esperienza e leadership consentiranno al Consiglio di supervisionare la crescita di OpenAI e di garantire il perseguimento della missione di OpenAI di garantire che l’intelligenza artificiale avvantaggi tutta l’umanità", ha dichiarato, presidente del consiglio di amministrazione di OpenAI.Il Board di OpenAi ha inoltre annunciatocheincludono:, un rafforzamento della, la creazione di unache funga da risorsa di segnalazione anonima per tutti i dipendenti e sviluppaltatori di OpenAI, la creazione di ulteriori comitati incluso ilincentrato sull'implementazione ed il progresso della missione principale di OpenAI.