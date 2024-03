Valica, CdA convoca assemblea per delega ad aumentare il capitale

Valica

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su su Euronext Growth Milan e operante nel settore del marketing tecnologico con un focus nei settori del turismo e dell'enogastronomia, hadei soci per approvaresociale. L'assemblea si terrà in unica convocazione il 27 marzo 2024La delega è per attribuire la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il termine di cinque anni per un, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, con emissione di nuove azioni prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di esercizio della delega, che potranno essere offerte sia in opzione ai soci sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione.Il CdA ha ritenuto che, al fine di perseguire la relativain linea anche con quanto previsto in sede di ammissione alla quotazione, la società potrebbe avere bisogno di reperire ulteriori risorse finanziarie.Valica è sbarcata a Piazza Affari lo scorso settembre , raccogliendo 1,8 milioni di euro.