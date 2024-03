Valsoia, utile 2023 in calo a 7,2 milioni. Dividendo di 0,38 euro

Valsoia

(Teleborsa) -, società attiva nel mercato dei prodotti per l'alimentazione salutistica e quotata su Euronext Milan, ha chiuso ilconpari a 112,82 milioni di euro, con un incremento dell'11,3% rispetto alla chiusura dell'esercizio precedente. L'è risultato pari a 12,51 milioni di euro, in lieve aumento (+0,5%) rispetto all'esercizio precedente, registrando un indice percentuale di marginalità operativa (percentuale) pari all'11,1% rispetto al 12,3% dell'esercizio 2022.L'del periodo è pari a 7,22 milioni di euro, in contrazione rispetto all'esercizio precedente del 9,4% (-0,75 milioni di euro), per i minori proventi finanziari ottenuti dall'investimento in titoli di debito dello Stato italiano (BTP Italia Giu30), acquistati nel corso del 2022 con l'obiettivo di proteggere dalla crescita della inflazione il valore corrente di una parte della liquidità disponibile."Siamoper il positivo andamento dei ricavi nell'anno 2023 in crescita sia per la Divisione Food Salutistico (+5,1%) che Food Tradizionale (+26,5%) - ha commentato il- Le vendite all'estero hanno proseguito la loro crescita (+7,9%) nonostante una stagionalità del gelato meno favorevole rispetto ai risultati record dell'anno precedente"."Anche il 2023 è stato caratterizzato da unache hanno condizionato l'EBITDA contenendolo sostanzialmente allo stesso livello dell'esercizio precedente - ha aggiunto - La società ha confermato la sua eccellente solidità finanziaria pari a 27,3 milioni di euro. Il controllo dei costi di acquisto e delle marginalità sono stati la priorità anche per l'esercizio 2023 unitamente al continuo sostegno che proseguirà anche nel 2024 ai consumi delle nostre Marche, in particolare attraverso i costanti e crescenti investimenti in comunicazione".Il CdA ha proposto undi 0,38 euro per azione. Si propone che i dividendi siano messi in pagamento il giorno 8 maggio 2024, record date 7 maggio 2024 e stacco cedola ex date il 6 maggio 2024.