Banche italiane, Morningstar DBRS: ben posizionate per assorbire ulteriore riserva di capitale

(Teleborsa) - Laha avviato negli scorsi giorni una consultazione pubblica sull'intenzione di attivare per tutte le banche e i gruppi bancari autorizzati in Italia una(systemic risk buffer, SyRB) pari all'1% delle esposizioni domestiche ponderate per il rischio di credito e di controparte. Ilsarebbe raggiunto gradualmente: lo 0,5 per cento andrebbe rispettato entro il 31 dicembre 2024, mentre il restante 0,5 per cento entro il 30 giugno 2025.La misura mira a rafforzare la resilienza del settore bancario italiano per far fronte meglio a circostanze di mercato avverse inattese che potrebbero comprometterne la capitalizzazione e limitarne la capacità di prestito. Il buffer di capitale anticiclico (CCyB) è un altro esempio di requisito normativo attivato in cicli economici favorevoli in modo da prevenire effetti prociclici ed evitare un ulteriore peggioramento delle condizioni economiche durante i cicli economici avversi. Tuttavia,, fa notare un'analisi di Morningstar DBRS.Sulla base dei dati della Banca d'Italia, ilammontava a circa 47 miliardi di euro a fine settembre 2023 e l'implementazione del SyRB comporterebbe una diminuzione del capitale libero a circa il 3,2% delle attività ponderate per il rischio (RWA) a livello di sistema, dal 3,8%."Nel complesso, riteniamo che le banche italiane siano, grazie alla sostenuta generazione organica di capitale registrata nel 2023, che ha contribuito a rafforzare le riserve di capitale nonostante le distribuzioni più generose agli azionisti tramite dividendi e anche riacquisti di azioni proprie presso alcune banche", si legge in una ricerca.Sulla base del campione di banche monitorate da Morningstar DBRS, i coefficienti medi dierano rispettivamente del 16,3% e del 19,3% alla fine del 2023, in aumento rispetto al 14,3% e al 16,8% della fine del 2019. L'agendia di rating stima che l'implementazione del SyRB costerebbe fino a circa 7,8 miliardi di euro o 86 pb di capitale, un valore che regge favorevolmente il confronto con buffer medi superiori ai requisiti di vigilanza di circa 770 pb per il CET1 e 640 pb per il Total Capital, sulla base degli RWA totali alla fine. 2023. Tuttavia, l'impatto effettivo sarebbe inferiore a 86 pb considerando che la misura si applica solo agli RWA domestici.