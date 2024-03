Banco Desio, CdA propone buyback fino a 20 milioni

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione del, in data odierna, ha deliberato di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di massime n. 4.030.891 azioni proprie, pari al 3% del capitale, per un importo massimo complessivo quantificato in 20,2 milioni di euro.Lo rende noto la banca specificando che il Cda ha inoltre deliberato di convocare l'assemblea ordinaria per il prossimo 18 aprile in prima convocazione e in seconda convocazione per il 19 aprile.