Borsa di New York poco mossa in attesa dell'inflazione

(Teleborsa) -, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 38.770 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con chiusura su 5.118 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,37%; senza direzione l'(-0,16%). Gli investitoriche potrebbe fornire nuove indicazioni sul percorso della politica monetaria della Federal Reserve.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,13%),(+1,00%) e(+0,58%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,53%) e(-0,49%).Tra i(+2,64%),(+1,97%),(+1,94%) e(+1,80%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,02%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,15%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,93%.Tentenna, che cede l'1,42%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,69%),(+5,10%),(+3,89%) e(+3,70%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,42%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,34%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,29%.In perdita, che scende del 4,06%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:13:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,1%; preced. 3,1%)13:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%)15:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,37 Mln barili)13:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 1,1%; preced. 0,9%)13:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)13:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,8%; preced. -0,8%)13:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,6%).