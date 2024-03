Inditex: 36 miliardi di ricavi nel 2023,dividendo +28%

Inditex

(Teleborsa) -, la società spagnola dell'abbigliamento, ha chiuso il 2023 con unin crescita del 10.4% rispetto all'anno precedente a 35,9 miliardi di euro.L' EBITDA è aumentato del 13,9% a 9,9 miliardi di euro mentre l'EBIT si è attestato al 23,4%, a quota 6,8 miliardi di euro.del produttore di Zara ha raggiunto 5,4 miliardi di euro in aumento del 30,3%.Laè balzata del 13,3% a quota 11,4 miliardi di euro.Il Consiglio di amministrazione proporrà all'Assemblea degli azionisti un, pari a 1,54 euro per azione, composto da un dividendo ordinario di 1,04 euro e da un dividendo straordinario pari a 0,50 euro per azione."Nel 2023 Inditex ha registrato- ha affermato il. I nostri team sono riusciti a far leva le opportunità per continuare a crescere positivamente. Stiamo investendo per trainare la crescita futura e continuiamo a offrire un rendimento interessante per gli azionisti".