Openjobmetis, utile 2023 scende a 12,6 milioni. Dividendo di 0,50 euro

(Teleborsa) -, agenzia per il lavoro quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso ilconpari a 748,8 milioni di euro, rispetto a 768,4 milioni consuntivati nel 2022. La flessione riflette l'andamento del mercato della somministrazione generalista italiano. L'si attesta a 28,3 milioni di euro, rispetto a 29,4 milioni nel 2022, mentre l'EBITDA rettificato è risultato pari a 30,5 milioni di euro, rispetto a 30,2 milioni consuntivate nel 2022. L'si attesta nel 2023 a 12,6 milioni di euro, rispetto a 14,3 milioni nell'esercizio precedente."Il 2023 si è chiuso con volumi pari a 748,8 milioni e un primo margine pari a 96,8 milioni. L'anno è stato caratterizzato da un, la cui incidenza sui ricavi si è attestata al 12,9% rispetto al 12,4% del 2022 - ha commentato l'- Si confermano le performance positive delle controllate Seltis Hub, specializzata in ricerca e selezione, e Family Care - Agenzia per il Lavoro, specializzata in somministrazione di assistenti a persone anziane, le quali rappresentano un importante valore aggiunto nella gamma di servizi offerti dal Gruppo"."Nel mese di gennaio 2024 è stata perfezionata l'acquisizione del 100% del capitale di Just on Business, che ci permetterà di rafforzare il nostro posizionamento sul mercato della somministrazione - ha aggiunto -Nel febbraio 2024, la firma dei contratti preliminari trae i principali azionisti di OJMponendoci nuove sfide e nuovi obiettivi".Larisulta negativa per 36,1 milioni, rispetto a 26,2 milioni al 31 dicembre 2022.Il CdA ha proposto unagli azionisti di 0,50 euro per ogni azione avente diritto (escluse azioni proprie) fino a un massimo di 6.142.647 euro; proporrà di deliberare che il suddetto dividendo sia messo in pagamento, al lordo delle ritenute di legge, a partire dal 8 maggio 2024, con stacco della cedola n. 6 fissato al 6 maggio 2024 e record date in data 7 maggio 2024.