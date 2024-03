Orsero, utile in aumento del 46% nel 2023. Dividendo incrementato a 0,60 euro

Orsero

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, ha chiuso il 2023 conpari a 1.540,8 milioni di euro, in aumento del 28,8% rispetto al 2022, con un'ottima crescita della BU Distribuzione (+33,1%), anche grazie all'apporto delle società francesi Blampin e CAPEXO (consolidate dal 1° gennaio 2023). Al netto della variazione di perimetro, l'incremento del fatturato like for likerisulta pari al 6,3%, come risultato del mix prodotti, canali di vendita e geografie.L', pari a 107,1 milioni di euro, evidenzia un incremento del 40,8%, e del 13,5% like for like, con unrecord, pari al 7%, in aumento di 59 bps rispetto all'esercizio 2022. L'evidenzia un risultato positivo di 54 milioni di euro (+46%), mentre l'si attesta a 48,1 milioni di euro (+48,3%)."Il Gruppo ha concluso l'esercizio 2023 raggiungendo risultati molto significativi - ha commentato la- permettendoci di centrare pienamente le previsioni di Financial Guidance riviste a rialzo in corso d'anno, grazie alla brillante performance del core business che ha visto l'attività distributiva generare ottimi risultati nel corso dell'intero esercizio e il comparto shipping andare verso una graduale normalizzazione rispetto al 2022 e alla prima parte del 2023".Laè pari a 127,8 milioni di euro al 31 dicembre 2023 rispetto a 67,4 milioni al 31 dicembre 2022, dei quali le passività IFRS 16 sono pari a 60,8 milioni (41,6 milioni nel 2022). L'aumento di circa 60,5 milioni è relativo all'investimento complessivo legato alle acquisizioni delle società francesi, agli investimenti operativi per 13,2 milioni, all'acquisto di azioni proprie per 4 milioni al pagamento del dividendo per complessivi 6 milioni, bilanciati dalla significativa generazione di cassa derivante dall'attività operativa per 75,2 milioni.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all‘Assemblea degli Azionisti unordinario di 0,60 euro per azione (+71,4% vs 2022), per un dividendo lordo complessivamente pari a circa 10.158 migliaia di euro. È previsto che lo stacco della cedola venga effettuato il 13 maggio 2024, con record date il 14 maggio 2024 e pagamento a partire dal 15 maggio 2024.