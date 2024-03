Wall Street tira il fiato, occhi a prossimo meeting Fed

Petco

(Teleborsa) -, in una seduta in cui gli investitori si sono velocemente lasciati alle spalle il dato di inflazione statunitense poco incoraggiante. "Gli investitori restano fiduciosi riguardo al fatto che le banche centrali possono avviare nei prossimi mesi un sentiero di riduzione dei tassi anche sedi vari esponenti delle stesse istituzioni monetarie", indicano gli analisti di Intesa Sanpaolo.I funzionari dellasi riuniranno il, in un appuntamento in cui non sono attesi interventi sui tassi, ma nel quale gli investitori analizzeranno le previsioni trimestrali sui tassi del Federal Open Market Committee, incluso se i nuovi dati sull'occupazione e sull'inflazione hanno indotto eventuali cambiamenti.Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono una probabilità del 65% per un, in leggera diminuzione rispetto al 69% di una settimana fa.Sul fronte macroeconomico, lesettimanali sono risultate ancora in aumento.Tra le società che hanno pubblicato laprima dell'apertura del mercato,ha chiuso il 2023 in perdita e annunciato le dimissioni del CEO, mentreha registrato un trimestrale in perdita e comunicato che chiuderà quasi 1.000 negozi.Per quanto riguarda i, ci si interroga sepossa continuare il rally, mentreè colpito da un dowgrade da parte di(underweight da equal weight).Guardando ai, Wall Street riporta una variazione pari a +0,11% sul; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 5.171 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,46%; pressoché invariato l'(-0,19%).