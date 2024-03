Eventi e scadenze del 14 marzo 2024

Lunedì 11/03/2024

Martedì 12/03/2024

Mercoledì 13/03/2024

Giovedì 14/03/2024

(Teleborsa) -- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Genova - Importante fiera europea della crocieristica, organizzata da CLIA, l'associazione internazionale del settore crocieristico. Parteciperanno ministri italiani e stranieri, autorità marittime e istituzioni europee, armatori internazionali, i vertici delle più grandi compagnie, aziende e stakeholder del settore- New York - 68a Commissione annuale sulla condizione della donna (CSW68), il più grande incontro globale annuale delle Nazioni Unite sull'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne. Saranno presenti rappresentanti della società civile, funzionari governativi, responsabili politici ed esperti- Verona - Terza edizione della più grande fiera innovativa su logistica sostenibile, trasporti e servizi a 360°. Organizzata da ALIS con Veronafiere, evento di riferimento per i principali player italiani ed internazionali, con la partecipazione di numerosi membri del Governo e delle Istituzioni oltre alle principali imprese di trasporto stradale, marittimo e ferroviario- Salone delle Fontane, Roma - Evento di riferimento per il settore del biogas e biometano agricolo in Italia. Parteciperanno, tra gli altri, il Ministro Pichetto Fratin, gli AD di Snam e Italgas, i presidenti di Confagricoltura e CIB- Verona e Trento- La Riunione Ministeriale G7 su Industria, Tecnologia e Digitale si svolgerà il primo giorno a Verona e il secondo a Trento. Le due giornate saranno presiedute rispettivamente dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e dal Sottosegretario di Stato Alessio Butti- Il Segretario Generale della NATO, Jens Stoltenberg, presenterà il suo Rapporto Annuale per il 2023, presso la sede della NATO a Bruxelles- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio09:30 -- In Aula le Comunicazioni del Governo, con la partecipazione del Ministro per gli Affari europei, il Sud. le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza14:30 -- La Commissione Bilancio, nell’ambito dell’esame del decreto-legge, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza svolge, presso la Sala del Mappamondo, l'audizioni del presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari17:00 -- Montecitorio - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, alla presentazione del volume “Archivio Carlo Donat-Cattin 1930-1991 Percorsi di Ricerca”- Regolamento BOT- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della bozza di bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2023 e relativa conference call alle ore 16.00- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Esame del bilancio consolidato e del progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato 2023 - Segue conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 - A seguito della riunione del Consiglio di Amministrazione è prevista la conference call con la comunità finanziaria- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’esercizio e di Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 - Dopo il CDA seguirà la presentazione dei risultati economico finanziari agli analisti e alla comunità finanziaria- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’esercizio e del Bilancio Consolidato FY2023- CDA: Esame e approvazione del Progetto di Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023- CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2023 e convocazione dell’Assemblea dei Soci- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2023- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio10:00 -- Appuntamento: Il top management di Snam presenta alla comunità finanziaria i risultati annuali 202313:30 -- Appuntamento: Capital Market Day - Torino - Sarà presentato il nuovo Piano industriale 2024-202814:00 -- Appuntamento: Comunicato stampa sul Piano Strategico e relativa presentazione (Capital Markets Update 2024)15:00 -- Appuntamento: Conference call sui Risultati al 31 dicembre 2023 con Matteo Liberali, Presidente & CEO, Eligio Macchi, CFO e Michele Garulli, Investor Relator