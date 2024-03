Metro 5, risultati 2023 oltre aspettative: utile a 12,2 milioni

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione di, la società che gestisce la linea Lilla della metro di Milano, ha approvato oggi il, che verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci (Alstom Ferroviaria S.p.A., ATM S.p.A., Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Hitachi Rail STS S.p.A. e Partecipazioni Italia S.p.A.)."Per il quarto anno consecutivo Metro 5 registra: ancora una volta siamo andati oltre le previsioni di budget e il piano economico finanziario", commenta l’Amministratore Delegato di Metro 5,aggiungendo "la nostra Metropolitana dello Sport si conferma un’esperienza di successo di partenariato pubblico e privato in finanza di progetto, al servizio dei cittadini milanesi. Ringrazio tutto il Consiglio di amministrazione e il Management per questo ottimo risultato frutto di un costante lavoro di squadra".: fatturato di 93,2 di Euro (83,9 milioni di Euro nel 2022), EBITDA a 59,9 milioni di Euro (56,2 milioni di Euro nel 2022) eddi Euro (12,9 milioni di Euro nel 2022). In seguito ai risultati conseguiti nel corso del 2023, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre alla prossima Assemblea dei Soci la distribuzione di unNel corso del 2023 l’afflusso dei passeggeri sulla Linea 5 ha registrato una ulteriore crescita, raggiungendo un afflusso di oltre 42 milioni di passeggeri con un incremento del 16% rispetto all’anno precedente. Il gradimento per il servizio offerto dalla Linea Lilla è stato confermato da parte dei viaggiatori con ottimi risultati dell’indagine di customer satisfaction.