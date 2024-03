I Grandi Viaggi, ricavi in leggera crescita nel primo trimestre 2024

I Grandi Viaggi

(Teleborsa) -, società italiana attiva nel settore turistico e quotata su Euronext Milan, ha chiuso il(1° novembre 2023 – 31 gennaio 2024) conpari a 7,15 milioni di euro, in leggero rialzo rispetto ai 7,08 milioni di euro del corrispondente periodo 2023. Il fatturato è da riferirsi per l'88% a vendite di destinazioni extraeuropee, delle quali il 79% è dato dalle vendite di soggiorni relative ai villaggi di proprietà esteri, rispettivamente Blue Bay Village in Kenya, Dongwe a Zanzibar e Cote d'Or e Chauve Souris a Seychelles.L'è risultato negativo per -0,83 milioni di euro contro i -0,34 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente a causa del decremento della voce altri ricavi. Il risultato netto del periodo al netto delle imposte differite, negativo per 1,28 milioni di euro a causa della stagionalità, è in linea con il risultato del corrispondente periodo del precedente esercizio pari a 1,25 milioni di euro.Al 31 gennaio 2024 laammonta a 9,26 milioni di euro; laa breve termine è positiva per 8 milioni di euro, mentre quella complessiva, comprensiva delle attività finanziarie non correnti, risulta positiva per 18,26 milioni di euro. Rispetto al 31 gennaio 2023 la posizione finanziaria netta è aumentata di 3,51 milioni di euro.L'evidenzia un rafforzamento della ripresa economica nel settore turistico e, per quanto riguarda le vendite relative alla prossima stagione estiva, si rileva un buon interesse sia per le strutture di proprietà italiane che estere da parte della clientela, con un incremento delle vendite rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente.