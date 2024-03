Masi Agricola, utile 2023 scende a 0,7 milioni. Dividendo di 3 centesimi

Masi Agricola

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e tra i leader italiani nella produzione di vini premium, ha chiuso ilconnetti consolidati a 66,4 milioni di euro (74,7 mln di euro nel 2022, -11,1%),a 7,2 milioni di euro (13,2 mln di euro nel 2022) ea 0,7 milioni di euro (4,5 mln di euro nel 2022)."Come era atteso, dopo un 2022 caratterizzato da rilevanti riassortimenti degli stock da parte della filiera distributiva il 2023 è stato- ha commentato il- Una vendemmia quantitativamente penalizzata e compromessa dalla peronospera, così come la permanenza di costi operativi ancora elevati per effetto degli eccezionali aumenti dei prezzi delle materie prime, dei derivati e dell’energia iniziati nel 2022, hanno abbassato la redditività. A fronte di un’apertura d’anno tutt’altro che migliorativa, continuiamo a lavorare sulla strategia della premiumness, omnicanalità distributiva direct-to-consumer, innovazione di prodotto, a partire da quanto stiamo presentando alle fiere di settore".L'consolidato al 31 dicembre 2023 ammonta a 15.960 migliaia di euro, contro 7.712 migliaia di euro al 31 dicembre 2022.Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea la distribuzione di ununitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 0,03 euro per azione (totali 964.535 euro), il cui stacco cedola avverrà il 9 settembre 2023 (record date 10 settembre 2024) e sarà in pagamento a partire dall’11 settembre 2024. Quota parte dei dividendi verrà prelevata dalle riserve disponibili di utili indivisi degli scorsi esercizi.