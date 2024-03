Urso: si lavora a legge quadro su tecnologie abilitanti

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del made in Italy,, ha annunciato che "è in preparazione unacollegata alla manovra sulle tecnologie abilitanti, come intelligenza artificiale, blockchain, metaverso e realtà virtuale". Al termine dei lavori del G7 sull'industria, Urso ha spiegato che "questo collegato sarà presentato dopo il disegno di legge sull'". Nella manovra, ha poi ricordato il ministro, sono stati stanziati 320 milioni di euro, destinati "all'industria del futuro" che riguarda anche "space economy e blue economy".Per quanto riguarda l'ha invece sottolineato che "anche se raggiungessimo l'obiettivo di 1 milione di veicoli prodotti in Italia, non sarebbe sufficiente a soddisfare il". "Abbiamo analizzato e convenuto che per mantenere competitiva l'industria dell'automotive ci sia bisogno di. Ci manca qualcosa perché l'Italia è l'unico paese in Europa ad avere una sola casa automobilistica", ha aggiunto. "Sarebbe sufficiente un altro soggetto, già da un anno stiamo lavorando per portare almeno un'altra casa automobilistica in Italia. Questo riguardae anche", ha aggiunto.Per quel che riguarda i lavori delè invece emersa la "necessità di reti resilienti, sia sottomarine, terrestri e satellitari", considerate "strategiche" dai paesi partner. "Laaccresce la sicurezza delle", per questo "stiamo valutando anche rotte alternative attraverso l'Artico, affinché si possa avere, comunque e a prescindere, cavi di sicurezza condivisi", ha rivelato Urso.La, ha chiosato, "ci sembra in questo momento la più realizzabile" ed è per questo che il tema è rientrato, attraverso un allegato, nella dichiarazione finale dei lavori.