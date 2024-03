Cy4Gate, Intermonte taglia target price e conferma Buy

Intermonte

Cy4Gate

(Teleborsa) -ha tagliato aper azione (dai precedenti 10,50 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, confermando lasul titolo a "". La revisione del giudizio è arrivata dopo la pubblicazione dei risultati 2023, che sono risultati "sostanzialmente in linea" a livello di conto economico, con una migliore generazione di cassa nonostante CapEx più elevati. Lesono definite "", con ricavi nel 2024 compresi tra 84 e 90 milioni di euro.Alla luce dei risultati 2023, il broker ha lasciato, aumentando leggermente l'adj. EBITDA per tenere conto della maggiore capitalizzazione, interamente compensata a livello operativo da maggiori D&A. Per quanto riguarda la bottom line, sono inclusi, che portano a una revisione dell'EPS adj. del 15% in media. Inoltre, ha aumentato la stima del debito netto, derivante da CapEx più elevati e ipotesi più prudenti sull'evoluzione del WC."Il recente rinvio degli ordini e il continuo flusso di notizie sulla potenziale regolamentazione del mercato italiano delle intercettazioni legali hanno eccessivamente penalizzato la performance del titolo da inizio anno - si legge nella ricerca - Nel 2024, Cy4Gate mira a servire più clienti corporate, cercando di sfruttare nuove opportunità nella difesa e nella sicurezza informatica per ridurre la stagionalità del business; L'".