Intred, utile 2023 in leggero calo a 8,2 milioni. Dividendo di 0,10 euro

Intred

(Teleborsa) -, operatore di telecomunicazioni quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2023 conpari a 50,1 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'incremento di fatturato è stato sostenuto principalmente dalle vendite di connessioni in fibra ottica pari a 30,4 milioni di euro, in aumento del 16,1%. La crescita più consistente si è registrata sui servizi con canoni ricorrenti, il core business dell'azienda, che rappresentano circa l'85,2% del fatturato e sono pari a 42,6 milioni di euro, con una crescita dell'8,7%.L'è stato pari a 22,5 milioni di euro, in crescita del 13,5%, con unpari al 44,6%. Ilsi attesta a 8,2 milioni di euro, in lieve diminuzione rispetto ai 8,7 milioni di euro del medesimo periodo dello scorso anno, a causa di maggiori oneri finanziari legati all'incremento dell'indebitamento della Società per finanziare i nuovi investimenti sulla rete proprietaria."Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2023 che segnano volumi record per l'azienda e una marginalità in crescita e positiva e che confermano la strategicità delle scelte effettuate in passato - ha commentato l'- Vale la pena sottolineare che nel periodo preso in considerazione abbiamo continuato ad investire sulla nostra infrastruttura in fibra ottica di proprietà, cresciuta quasi del 25% rispetto all'anno prima, fattore fondamentale per la Intred del futuro. Solo attraverso una rete capillare di proprietà sarà possibile competere sul mercato e mantenere alti livelli di marginalità".L'risulta pari a 21 milioni di euro, rispetto a 11,5 milioni del 31 dicembre 2022. Tale andamento è ascrivibile ai significativi investimenti a sostegno del Bando Scuole, come evidenziato dai debiti verso banche pari a 28,8 milioni rispetto al valore registrato al 31 dicembre 2022. Le disponibilità liquide sono pari a 7,9 milioni rispetto a 17,6 milioni del 31 dicembre 2022.Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli Azionisti, la distribuzione di unordinario da utili dell'esercizio 2023, al lordo delle ritenute di legge, pari a 0,10 euro per azione, per un importo complessivo pari a 1.588.160 euro, con stacco cedola il 6 maggio 2024. Avranno diritto al dividendo coloro che risulteranno azionisti di Intred al termine della giornata contabile del 7 maggio 2024 (record date). La data di pagamento è indicata nel giorno 8 maggio 2024.