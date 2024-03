Scuole in difficoltà: Anief chiede proroga dei contratti e rivedere scadenze dei progetti

(Teleborsa) - Appena concluso il terzo incontro del tavolo tecnico permanente tra l'Unità di Missione guidata dalla Dottoressa Montesarchio e le organizzazioni sindacali del comparto istruzione e ricerca. Per Anief hanno partecipato il Segretario generale Daniela Rosano e il responsabile nazionale del Dipartimento Condir Alberico Sorrentino.Le risorse ci sono ma non riusciamo a utilizzarle, "a partire dal mancato rinnovo del personale ausiliario assunto con contratti fino al 15 aprile 2024 sembra che non si riesca a rendere produttive queste risorse", sottolinea2Questo personale è ormai parte insostituibile del funzionamento delle scuole ed è inconcepibile che i contratti terminino il 15 aprile.Ci sono anche altre criticità relative al Cronoprogramma delle scuole davvero troppo stringente per la rendicontazione da effettuare entro il 2 aprile", si legge nella nota.Anief ha inoltre sottolineato la necessità diin quanto irrealistica, tenuto conto anche delle festività pasquali. Una norma di legge che non tiene conto della mole di adempimenti oggi esistente all’interno delle scuole. Anief ha anche evidenziato ili progetti potrebbero non realizzarsi per carenza di utenti.