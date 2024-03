TLC, Labriola: "Tim è tornata competitiva"

(Teleborsa) - "Con il piano 2024-2026 Tim torna a generare cassa, a livello di gruppo e in Italia, abbiamo davanti quasi 3 miliardi di potenziali earn-out, stiamo negoziando la cessione di Sparkle, elementi che contribuiranno senza dubbio ad accelerare le nostre riflessioni in materia di remunerazione agli azionisti". Si mostra ottimista l', commentando, in una intervista al Corriere della Sera, la reazione negativa della Borsa al piano "Free to run" che delinea il futuro della società nel prossimo triennio senza la rete.Dietro la difficile settimana in Borsa del titolo Tim "c'è un tema di aspettative di generazione di cassa nel biennio in corso ma è anche vero che il nostro è un titolo molto liquido, che siamo nel mezzo di un'operazione delicata e siamo più esposti alle vendite allo scoperto. Non a caso nel giorno del piano il prestito titoli ha raggiunto un picco, è presumibile che qualcuno abbia scommesso al ribasso – ha detto–. Ricordo che 16 banche d'affari esprimono un target price ben superiore ai prezzi attuali e in prevalenza con buy. Dobbiamo guardare avanti e condividere col mercato che il nuovo percorso è appena cominciato ed avrà grandi prospettive. Sono convinto che post cessione si vedrà maggiore ottimismo".