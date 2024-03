Almawave, Alantra incrementa target price e conferma Buy

Alantra

Almawave

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 6,8 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data, confermando lasul titolo a "" visto il potenziale upside del 63%.Gli analisti scrivono che il successo di Almawave può essere attribuito al suo. Dando priorità alla fornitura di tecnologie IA avanzate, l'azienda ha ottenuto una notevole crescita dei ricavi, consolidando la propria posizione di leader del settore. Il significativo aumento dei ricavi derivanti dai prodotti proprietari e dai servizi correlati, abbinato al sostanziale aumento delle vendite internazionali, sottolinea l'efficacia della strategia di espansione globale di Almawave.Inoltre, l'aumento della redditività evidenzia lae l'della società. Le recenti certificazioni di Almawave nel settore sanitario rafforzano ulteriormente il suo vantaggio competitivo, posizionandosi per una crescita sostenuta e preminente nel panorama dell'intelligenza artificiale in continua evoluzione.Il broker hae introdotto i dati per il 2026, tenendo conto di una certa accelerazione dell'attività, sostenuta anche dal consolidamento di Mabrian. Di conseguenza, prevede che la società continuerà a investire in spese di marketing, comunicazione e sviluppo, al fine di raggiungere lo sviluppo futuro. Inoltre, ha applicato il regime fiscale del Patent Box anche nel 2024-26. Di conseguenza, ha declassato l'del 9,7% e migliorato l'dell'11,9%, in media, nel 2024-25.