Centrale del Latte d'Italia, nel 2023 ricavi +8,1%

Centrale del Latte d’Italia,

(Teleborsa) -terzo operatore italiano del mercato del latte fresco e a lunga durata, ha chiuso l'esercizio 2023 conpari a Euro 333,9 milioni, in crescita dell’8,1% rispetto a Euro 309 milioni dell’esercizio 2022, grazie all’effetto combinato di crescita organica e miglior condizioni di vendita maggiormente favorevoli rispetto all’esercizio precedente.L’ EBITDA si attesta a Euro 25,2 milioni, in netto miglioramento del 27,2% rispetto Euro 19,8 milioni del 2022, grazie alla capacità della Società di ottenere un miglioramento delle condizioni nella supply chain.L’risulta positivo per Euro 8,7 milioni, in netto aumento del 225,1% rispetto al dato registrato nell’esercizio precedente pari a Euro 2,7 milioni.L'd'esercizio pari a Euro 2,96 milioni, rispetto all’utile netto registrato nell’esercizio precedente, pari a Euro 154 migliaia.Lanetta è in netto miglioramento di circa Euro 17,2 milioni: passa da Euro -58,7 milioni di del 2022 a Euro -41,5 milioni di a fine esercizio 2023 per effetto principale della capacità della Società di generare cassa dall’attività operativa.