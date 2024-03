Fila, utile normalizzato 2023 scende a 40,6 milioni. Dividendo di 0,12 euro

FILA

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella vendita di articoli per le arti visive e plastiche, ha chiuso il 2023 conconsolidati pari a 779,2 milioni di euro (+1,9%, +6,3% al netto dell'effetto cambio),a 121,1 milioni di euro (+9,8%, +10,4% al netto dell'effetto cambio) con margine sui ricavi al 15,5%,a 40,6 milioni di euro (42,8 milioni di euro al 31 Dicembre 2022); tale valore risente significativamente dei maggiori oneri finanziari netti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e di un incremento della fiscalità."Siamo molto soddisfatti della performance economico finanziaria del 2023 e la, in particolare, grazie all'ottima gestione del capitale circolante - ha commentato il- La redditività raggiunta, in miglioramento rispetto a quella dell'anno precedente, è il risultato oltre che della performance positiva in Nord America, Centro e Sud America e India, delle azioni poste in essere sui costi di processo e di struttura e il valore dell'EBITDA, a cambi costanti di Budget, sarebbe stato di circa 125 milioni di euro"."L'attuale quadro macroeconomico e sociale conferma che l'esercizio 2024 sarà influenzato da uno scenario ancora complesso - ha aggiunto - In tale contesto, confermiamo la resilienza del nostro settore esupportata dal buon andamento del mercato in Nord America e Messico che rappresentano, oggi, oltre i due terzi del turnover del Gruppo e dal fenomeno positivo di re-stocking in Europa, dopo l'accentuato destocking del 2023, anche grazie a nuove iniziative commerciali e di marketing".Il CdA ha proposto la distribuzione di undi 0,12 euro per ciascuna delle 51.058.297 azioni F.I.L.A. (ordinarie e speciali) che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola (al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla record date) a titolo di dividendo, per un importo complessivo massimo pari a 6.126.995,64 euro.