Revolut vuole raggiungere 2,5 milioni di clienti in Italia entro fine 2024

(Teleborsa) -, super app finanziaria con oltre 40 milioni di clienti, ha annunciato, da sviluppare inquest'anno, con l'ambizione di raggiungere 50 milioni di clienti a livello globale entro la fine del 2024, e segnando una crescita del 40% anno su anno.In, dove Revolut opera attualmente come banca digitale con oltre 1,5 milioni di clienti, l'azienda sta lavorando per raggiungere. L'investimento previsto per il 2024 è aumentato del 94% rispetto al 2023, con l'Italia che è tra i cinque mercati in cui l'azienda investe di più.L'annuncio è arriva in occasione del lancio della suadi sempre. La campagna "The Future of Banking" unisce TV, OOH, DOOH e social media e mostra come Revolut sia in continua evoluzione, diventando un "must have" per chi guarda avanti, al contrario di quelle banche che sono rimaste immobili per molti anni, si legge in una nota."Siamo la seconda banca sul mercato per velocità di crescita e intendiamo continuare a crescere costantemente - afferma, Head of Growth Southern Europe at Revolut - Conquisteremo il cuore di più consumatori italiani grazie all'ottima user experience e al prodotto innovativo che abbiamo creato, candidato perfetto per diventare il loro account principale".Per farlo, la società, che non solo aumenteranno l’accettazione di Revolut in tutto il paese, ma consentiranno anche servizi aggiuntivi per i clienti.