Sabaf, nel 2023 ricavi 239,1 milioni. Proposta cedola 0,54 euro

Sabaf

(Teleborsa) - Il Gruppoha chiuso l’esercizio 2023 condi vendita normalizzati a 239,1 milioni di euro, inferiori del 5,1% (-12,9% a pari perimetro di consolidamento) rispetto ai 252 milioni di euro conseguiti nel 2022.L’ EBITDA normalizzato è stato di 33 milioni di euro (pari al 13,8% del fatturato), in flessione del 9% rispetto ai 36,3 milioni del 2022 (14,4% del fatturato); mentrenormalizzato si è attestato a 17,5 milioni di euro (7,3% del fatturato) rispetto ai 19,9 milioni del 2022 (pari al 7,9% del fatturato).normalizzato è stato di 14,2 milioni di euro (5,9% delle vendite), rispetto ai 22,1 milioni (8,8% delle vendite) del 2022.Al 31 dicembre 2023netto è di 73,2 milioni di euro (84,4 milioni di euro al 31 dicembre 2022), a fronte di un patrimonio netto consolidato di 170,4 milioni. L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2023 include per 11,7 milioni di euro la passività finanziaria relativa alla contabilizzazione dell’opzione put concessa ai soci di minoranza di MEC, società statunitense acquisita in luglio.Il Consiglio di Amministrazione proporrà agli azionisti la distribuzione di unper le azioni che risulteranno in circolazione al 28 maggio 2024 (record date), con l’esclusione, quindi, delle azioni proprie in portafoglio a quella data. Lo stacco della cedola è previsto il 27 maggio, la data di pagamento il 29 maggio.Avvio del 2024 decisamente positivo: attesa una crescita del fatturato del primo trimestre a doppia cifra (rispetto allo stesso periodo del 2023) e un miglioramento della redditività. Proseguono secondo i piani le iniziative per la diversificazione di prodotto, l’internazionalizzazione e l’integrazione di PGA e MEC, le due ultime società acquisite.