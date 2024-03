Wall Street cauta aspetta la Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 38.790 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 5.149 punti. Buona la prestazione del(+0,99%); sulla stessa linea, in rialzo l'(+0,81%).Cresce l'attesa per la riunione della Federal Reserve di questa settimana, con i dati sull'inflazione più forti del previsto della scorsa ottava che hanno spinto gli investitori a riconsiderare quando e in che misura i funzionari della banca centrale abbasseranno i tassi quest'anno. Nel meeting del 19-20 marzo 2024 non è attesa nessuna variazione al costo del denaro, con i tassi sui fed funds invariati a 5,25-5,50%, ma arriveranno importanti indicazioni dal Summary of Economic Projections (il cosiddetto Dot plot, ovvero il documento che riassume le proiezioni di crescita, inflazione e tassi dei funzionari Fed) e della conferenza-stampa del presidente Jerome Powell.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,96%),(+0,82%) e(+0,62%).Tra i(+2,12%),(+1,70%),(+1,39%) e(+1,23%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,47%.Tentenna, che cede lo 0,90%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,90%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,77%.Al top tra i, si posizionano(+6,31%),(+4,59%),(+4,44%) e(+4,35%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,03%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,92%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,40%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,33%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:13:30: Permessi edilizi (atteso 1,5 Mln unità; preced. 1,49 Mln unità)13:30: Apertura cantieri (atteso 1,44 Mln unità; preced. 1,33 Mln unità)15:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -1,54 Mln barili)13:30: PhillyFed (atteso -1,8 punti; preced. 5,2 punti)13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 214K unità; preced. 209K unità)13:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -209,5 Mld $; preced. -200,3 Mld $)14:45: PMI servizi (atteso 52 punti; preced. 52,3 punti).