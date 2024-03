Consulentia24, Andrea Conti "Il 2024 un anno di prosecuzione del ciclo economico globale"

(Teleborsa) - Nel corso della manifestazioneche si sta tenendo a Roma,, intervenuto alla conferenza "", ha commentato:"Il 2024 si sta confermando un anno di prosecuzione del ciclo economico globale con crescita stabile negli USA, segnali di fine del rallentamento in Eurozona e continuazione dell’espansione in Cina.Prosegue anche il trend in calo dell’inflazione, nella direzione degli obiettivi delle banche centrali, ma con una discesa rallentata rispetto alla seconda metà del 2023.L’ipotesi più probabile è che tra giugno e luglio la BCE e la Fed inizino un graduale percorso di riduzione dei tassi di interesse, in considerazione di un’inflazione stabilizzata, anche per evitare un eccesso di restrizione monetaria che potrebbe pesare sull’attività economica.Inflazione stabilizzata, prosecuzione del ciclo di crescita e attese di ribasso dei tassi rappresentano una combinazione favorevole per i mercati finanziari, in parte già scontata dai movimenti degli ultimi mesi, ma che può continuare a sostenere tanto le obbligazioni governative, quanto i mercati del credito e le azioni".