General Mills, utile terzo trimestre sale a 670 milioni di dollari

General Mills

(Teleborsa) -, una delle più importanti multinazionali statunitensi attive nella produzione di alimenti, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 (terminato il 25 febbraio 2024) conin calo dell'1% a 5,1 miliardi di dollari, con un volume inferiore parzialmente controbilanciato da una realizzazione e da un mix di prezzi favorevoli. Le vendite nette organiche sono state inferiori dell'1% rispetto ai risultati di un anno fa, che erano cresciuti a doppia cifra.Gliattribuibili a General Mills, pari a 670 milioni di dollari, sono aumentati del 21%. L'EPS è aumentato del 27% a 1,17 dollari, trainato principalmente dal maggiore utile operativo e dal minor numero di azioni in circolazione, parzialmente controbilanciato da maggiori interessi passivi netti e da un'aliquota fiscale più elevata. L'di 1,17 dollari è aumentato del 22% a valuta costante."L'attenzione strategica di General Mills sulla costruzione del marchio, sull'innovazione e sull'esecuzione in negozio ha contribuito a migliorare le tendenze dei volumi e delle quote di mercato nel terzo trimestre - ha affermato il- Continuiamo a navigare nell', generando al contempo livelli di risparmio sui costi leader del settore. E rimaniamo impegnati a investire ulteriormente nei nostri marchi e nelle nostre capacità per favorire una crescita redditizia a lungo termine".General Mills prevede per l'che le vendite nette organiche oscilleranno tra il calo dell'1% e la stabilità. Inoltre, prevede che l'utile operativo rettificato e l'EPS rettificato aumenteranno del 4-5% a valuta costante.