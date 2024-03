Bank of England conferma tassi d'interesse al 5,25%

(Teleborsa) -con l'obiettivo di raggiungere il target di inflazione del 2%,Solo un membro ha espresso la preferenza di ridurre il tasso bancario di 0,25 punti percentuali al 5%.Negli Stati Uniti e nell’area euro le- spiega la Bank of Engand - anche se in misura leggermente inferiore al previsto., in particolare derivanti dagli sviluppi in, compresa l’interruzione della navigazione attraverso il Mar Rosso.Dopo essere diminuito nella seconda metà dello scorso anno,durante la prima metà di quest’anno. Le indagini presso le imprese restano coerenti con un miglioramento delle prospettive per l’attività.Per la Bank of Engand è "del Bilancio di primavera 2024nei prossimi anni".dal 4% di gennaio e dicembre, leggermente al di sotto delle aspettative contenute nel Rapporto sulla politica monetaria di febbraio. Si prevede che l’inflazione, leggermente più debole di quanto precedentemente previsto a causa del congelamento delle imposte sul carburante annunciato nella manovra di primavera.In questa riunione, il Comitato ha votato per mantenere il tasso bancario al 5,25%. "La politica monetaria - si afferma - dovrà rimanere restrittiva per un periodo sufficientemente lungo da riportare l’inflazione al target del 2% in modo sostenibile nel medio termine, in linea con il mandato". Il Board della Bank of England "resta pronto ad adeguare la politica monetaria come giustificato dai dati economici per riportare l’inflazione al target del 2% in modo sostenibile" e "su tale base, il Comitato valuterà per quanto tempo il tasso bancario dovrebbe essere mantenuto al livello attuale".