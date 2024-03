Buch: le banche dell'area euro nel contesto attuale tra resilienza e sfide

(Teleborsa) - "Le banche dell'area euro, con coefficiente aggregato Cet1 che al 15,6%, alla fine del terzo trimestre del 2023, risulta superiore a quando è stata lanciata l'unione bancaria, nel 2015. Anche il tasso di copertura delle liquidità,mentre i crediti deteriorati rappresentano meno del 2% di tutti gli impieghi nel 2023. La redditività è aumentata, ma al tempo stesso l'evolversi delle condizioni economiche e finanziarie, assieme ai rischi geopolitici stanno mettendo alla prova la resilienza delle banche europee". Lo ha affermato. Le prospettive di utili potrebbero deteriorarsi se dovessero aumentare i costi di finanziamento, se dovesse indebolirsi la crescita dell'erogazione di prestiti o se dovessero materializzarsi perdite.In particolare "potrebbero salire le perdite dalle esposizioni su settori particolarmente sensibili ai tassi di interesse. Nei primi tre trimestri del 2023 i crediti deteriorati stavano già aumentando gradualmente - ha rilevato - spinti principalmente dai prestiti per l'immobiliare commerciale e dai crediti al consumo".Le banche stanno operando in un contesto di elevata incertezza a causa dei rischi geopolitici e del quadro macroeconomico. Sono in corso cambiamenti strutturali su digitalizzazione, demografia e sulle politiche che l'Ue impone per il clima. "in una maniera duratura resta la nostra priorità. Le banche hanno gestito positivamente i problemi di ieri dobbiamo assicurare - ha dichiarato Buch - che siano in grado di affrontare le sfide di domani con la stessa efficacia".La presidente della Vigilanza bancaria Ue ha individuato tre priorità per le banche. Innanzitutto una, su cui è necessario completare il processo concordato su Basilea tre. Secondo, i nuovi tipi di rischi richiedono. Terzo, le banche devonoanche per essere in grado di affrontare eventuali cyber attacchi.