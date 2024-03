Milano perde slancio con gli altri Eurolistini dopo dati PMI

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo unavvio più tonico sulla scia delle. Gli indici, invece, hanno confermato che la manifattura resta al palo, agendo da freno dell'economia, mentre si riprendono i servizi.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,092. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dell'1,12%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,01%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +126 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,64%.composta, che cresce di un modesto +0,35%, in luce, con un ampio progresso dello 0,94%, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,33%, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 36.574 punti.In frazionale progresso il(+0,65%); come pure, poco sopra la parità il(+0,61%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,89%),(+1,88%),(+1,59%) e(+1,54%).Fra più forti ribassi si segnala, che continua la seduta con -2,21%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,21%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,29%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,25%.di Milano, balza(+6,22%), dopo i risultati ed il Piano.Bene anche(+3,38%),(+2,98%) e(+2,52%).Fra i peggiori la, che continua la seduta con -4,23%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,62%.Tentenna, che cede l'1,41%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,12%.