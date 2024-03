Pioggia di acquisti a Wall Street dopo la Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta molto positiva per il listino USA, che porta a casa un discreto guadagno, in scia alle indicazioni giunte dalla Fed, che ha confermato la possibilità di tre tagli die tassi quest'anno per un totale di 85 punti base. Ilha cosi guadagnato l'1,03%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che termina la giornata a 5.225 punti. In denaro il(+1,15%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione dell'(+0,96%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,45%),(+1,26%) e(+1,24%).del Dow Jones,(+3,67%),(+2,81%),(+2,65%) e(+2,48%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,32%.Al top tra i, si posizionano(+5,43%),(+4,70%),(+3,51%) e(+3,45%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,13%.Calo deciso per, che segna un -1,93%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,10%.