Wall Street macina nuovi record

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, dopo i record della vigilia, all'indomani della conferma da parte della Federal Reserve dell'intenzione di tagliare i tassi tre volte quest'anno.Tra gli indici statunitensi, ilmostra una plusvalenza dello 0,79%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,51%, portandosi a 5.251 punti. Sale il(+0,87%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per l'(+0,26%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,05%),(+0,82%) e(+0,74%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,17%),(+2,60%),(+1,99%) e(+1,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,71%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,01%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,56%.Tra i(+16,70%),(+8,00%),(+4,34%) e(+3,86%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,35%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,71%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,38%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,22%.