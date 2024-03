Borse europee poco mosse, verso nuova settimana positiva

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Leonardo

Italgas

Nexi

Telecom Italia

Banca MPS

Amplifon

Brunello Cucinelli

Campari

ENAV

LU-VE Group

D'Amico

Caltagirone SpA

Webuild

Zignago Vetro

GVS

Juventus

(Teleborsa) -, dopo le indicazioni "dovish" arrivate da alcune banche centrali nei giorni scorsi sull'atteso allentamento della politiche monetarie. Sul fronte macroeconomico, ila marzo, secondo il consueto sondaggio dell'istituto Ifo. Per quanto riguarda la politica monetaria, il presidente Bundesbank" e che "se volessi esprimere una stima, sicuramente è più probabile che si verifichi un taglio in giugno rispetto ad aprile".L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,29%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,34%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 81,34 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota +133 punti base, con un incremento di 4 punti base, con ilpari al 3,65%.poco mosso, che mostra un +0,12%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,53%, e deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01% sul; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 36.523 punti. Senza direzione il(+0,15%); come pure, pressoché invariato il(+0,12%).di Piazza Affari, guadagno moderato per, che avanza del 2,14%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,94%. Calo deciso per, che segna un +1,91%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,73%. I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,15%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,75%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,01%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,01%.di Milano,(+13,54%),(+10,39%),(+7,07%) e(+4,81%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,63%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,31%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -2,31%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,15%.