Borse europee tirano il fiato dopo i nuovi record di Wall Street

(Teleborsa) -, mentre si muovono in calo le principali Borse europee, che tirano il fiato dopo la recente corsa innescata dai nuovi record messi a segno da Wall Street, sulla scia della conferma da parte della Federal Reserve dell'intenzione di tagliare i tassi, tre volte, quest'anno. Restando in tema di politica monetaria, si attendono i discorsi del capo economista della Bce Philip Lane e del presidente della Fed Jerome Powell.Sul fronte macro, l ’indice IFO sul clima degli affari in Germania è salito a marzo a 87,8 punti, più delle stime.Sul mercato valutario, debole l', che scende a quota 1,082. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,62%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 80,86 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +131 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,66%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,87%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,26%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 34.347 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 36.535 punti, sui livelli della vigilia.di Piazza Affari, buona performance per, che cresce del 2,09%.avanza del 2,00%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,43%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,35%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,38%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,01%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,40%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,18%.del FTSE MidCap,(+11,63%),(+9,47%),(+4,34%) e(+3,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,79%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,20%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,69%.