FedEx, utile terzo trimestre sopra le attese. Board approva nuovo buyback

FedEx

(Teleborsa) -, una delle più grandi società di trasporto e spedizioni al mondo, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 (terminato il 29 febbraio con unpari a 966 milioni di dollari (vs 865 milioni un anno fa), ovvero 3,86 dollari per azione, superando la stima media degli analisti di 41 centesimi per azione (secondo dati LSEG). Isono diminuiti a 21,7 miliardi di euro, rispetto a 22,2 miliardi di euro."FedEx ha registrato un altro trimestre di miglioramento della redditività in quello che rimane un contesto di domanda difficile, riflettendo un servizio eccezionale e i continui vantaggi di DRIVE - ha affermato il- Stiamo facendo progressi significativi nella nostra trasformazione, rafforzando al contempo la nostra proposta di valore e migliorando l'esperienza del cliente. Non sono mai stato così fiducioso nel nostro percorso da seguire mentre costruiamo una rete più flessibile, efficiente e intelligente".Nel corso del trimestre la società ha completato un'operazione di riacquisto accelerato di azioni (ASR) da 1 miliardo di dollari. FedEx prevede di riacquistare ulteriori 500 milioni di dollari di azioni ordinarie durante il quarto trimestre fiscale, portando ilper l'anno fiscale 2024 a 2,5 miliardi di dollari.Il board di FedEx ha inoltre autorizzato undi azioni da 5 miliardi di dollari, in aggiunta agli esistenti 0,6 miliardi di dollari che rimangono disponibili per il riacquisto in base all'autorizzazione del 2021.L'azienda ha ristretto lesugli utili annuali e ora prevede utili compresi tra 17,25 e 18,25 dollari per azione, rispetto alla previsione precedente compresa tra 17 e 18,50 dollari per azione.