ILBE, utile sale a 4,7 milioni di euro nel 2023. Proposta di destinarlo a riserva

Iervolino & Lady Bacardi Entertainment

(Teleborsa) -(ILBE), global production company quotata su Euronext Growth Milan ed Euronext Growth Paris, ha chiuso ilconconsolidati pari 172,6 milioni di euro, in aumento del 7% rispetto al dicembre 2022. L'consolidato è stato pari a 11,7 milioni di euro (20,8 milioni di euro nell'esercizio 2022), mentre l'EBIT al netto di oneri non ricorrenti ha raggiunto 10,4 milioni di euro, pari al 6,0% dei ricavi. L'è pari a 4,7 milioni di euro e mostra un incremento di 1,2 milioni rispetto a quello dell'analogo periodo 2022 pari a 3,5 milioni di euro."Negli ultimi 24 mesi abbiamo deciso di continuare a fare, a sostegno delle nostre produzioni e per far crescere la brand awareness della società - ha commentato, presidente e fondatore di ILBE - Questo lo abbiamo dimostrato con opere filmiche di successo quali "Tell it Like a Woman", "Lamborghini - the man behind the legend" e "Ferrari". Certamente questi film ci danno accesso a talenti di grande qualità e ad un posizionamento importante nell'industry che ci sta già permettendo - tra l'altro - una ripresa della marginalità. Ilnell'affermare che sia la marginalità che la situazione finanziaria sono rimaste sempre pressoché in linea, se non superiori, a quelle del settore".Ladebitoria (al netto dell'effetto netto relativo all'applicazione dell'IFRS 16) risulta paria a 39,3 milioni di euro (23,1 milioni di euro al 31 dicembre 2022) per effetto di maggior investimenti effettuati e pagati nel periodo (41,7 milioni di euro al lordo dell'effetto IFRS 16, vs 25,8 milioni di euro nel 2022).Prima Convocazione Assemblea Ordinaria in data 12 aprile 2024. Proposta distraordinaria.