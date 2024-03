Mercati europei deboli. Milano schiva le vendite

Banco Santander

(Teleborsa) -, dopo le indicazioni "dovish" arrivate da alcune banche centrali nei giorni scorsi sull'atteso allentamento della politiche monetarie. Nella giornata odiernasostenuto dalla performance di, dopo le indicazioni incoraggianti sull'avvio del 2024 che portano il management della banca a prospettare distribuzione di dividendi e buyback.Sul fronte macroeconomico, in Germania l' aumentato per il secondo mese a marzo (a 87,8 dal precedente 85,5 poi rivisto a 85,7) raggiungendo un massimo da giugno dello scorso anno. Per quanto riguarda la politica monetaria, il presidente Bundesbankha detto che "sta aumentando la probabilità di vedere il primo taglio dei tassi prima della pausa estiva" e che "se volessi esprimere una stima, sicuramente è più probabile che si verifichi un taglio in giugno rispetto ad aprile".Lieve calo dell', che scende a quota 1,081. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 2.163,8 dollari l'oncia. Lieve calo del(Light Sweet Crude Oil), che scende a 80,64 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +133 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 3,63%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,61%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,34%., ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 34.344 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza infamia e senza lode il, che rimane a 36.537 punti. Leggermente positivo il(+0,22%); con analoga direzione, in frazionale progresso il(+0,39%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta del 22/03/2024 è stato pari a 2,52 miliardi di euro, in calo del 13,31%, rispetto ai 2,9 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,88 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,93 miliardi.di Milano, troviamo(+2,49%),(+2,13%),(+1,91%) e(+1,59%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,97%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,80%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,22%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,38%.di Milano,(+7,31%),(+6,18%),(+5,25%) e(+4,77%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,34%. Seduta negativa per, che scende del 5,96%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,83%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,20%.