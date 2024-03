NB Aurora, CdA propone dividendo complessivo di 1,13 euro

(Teleborsa) -, veicolo di permanent capital quotato sul segmento Euronext MIV Milan e e focalizzato sugli investimenti in PMI non quotate, ha comunicato che ilè pari a circa(corrispondenti a circa, calcolato come rapporto tra il NAV e il numero totale di azioni, pari a 24.553.115) di cui: circa 195,8 milioni di euro dalle quote degli investimenti in Club del Sole, Dierre Group, PHSE, BluVet, Rino Mastrotto, Engineering Ingegneria Informatica, Veneta Cucine, Comet, Farmo, Exacer, PromoPharma e Finlogic, circa 2,7 milioni di euro dalle quote di FII, e circa 160 milioni di euro di cassa, altre attività e altre passività.Il CdA ha proposto all'Assemblea degli Azionisti lacomplessivo pari a 32.641.199,94 euro (corrispondenti a 1,130000 euro per azione quotata di classe A) di cui: dividendo ordinario per circa 24.553.115 euro (0,850000 euro per azione quotata di classe A) e dividendo straordinario per circa 8.088.084,94 euro (0,280000 euro per azione quotata di classe A).NB Aurora hacirca 8,3 milioni di euro - oltre a 7,1 milioni di euro di- tramite un’offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni di Finlogic, gruppo leader nel settore dell’Information Technology con la realizzazione di soluzioni complete e innovative per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti attraverso l’utilizzo di codici a barre e della tecnologia RFID.Chiuso unper complessivi circa 2,6 milioni di euro da parte di NB Aurora, oltre a 0,9 milioni di euro di co-investimenti, a supporto della crescita tramite acquisizioni della partecipata BluVet, piattaforma di consolidamento di cliniche veterinarie leader in Italia.Nell'ambito del progetto di raccolta di nuove risorse finanziarie per proseguire nell'attività di investimento in PMI leader nei loro mercati di riferimento, NB Aurora ha finalizzato in ottobre 2023 laal fondo di investimento NB Aurora Co-Investment Fund II, interamente sottoscritto da terzi investitori professionali e anch'esso gestito da NB AIFM S.à.r.l. e che ha consentito di realizzare parte del valore generato dal portafoglio tramite la generazione di una plusvalenza.