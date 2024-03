Stm, Consiglio Sorveglianza proporrà a soci nuovo mandato di Chery

Stmicroelectronics

(Teleborsa) - Un altro mandato alla guida di, fino al 2027, per l'attuale presidente e ceo Jean-Marc Chery, con il CFO Lorenzo Grandi membro del managing board per un triennio. Lo proporrà il consiglio di sorveglianza di Stmicroelectronics all'assemblea degli azionisti del 22 maggio a Ginevra.La ricandidatura arriva dopo giorni di indiscrezioni stampa circa un possibile cambio alla guida della società dei semiconduttori che, attraverso la controllante Stm Holding, vede tra gli azionisti i governi di Italia e Francia."La riconferma di Jean-Marc Chery come membro e presidente del board è stata proposta sulla base delle sue competenze specifiche" che il top manager del gruppo ha mostrato "sin dalla sua prima nomina nel 2018", si legge nei documenti pubblicati in vista dell'assemblea dal consiglio di sorveglianza.Per, "visto il lavoro svolto negli ultimi anni riteniamo che la riconferma di Chery come CEO sia positiva per l'azienda". Per gli analisti le decisioni sulla localizzazione degli investimenti, che sarebbero l'elemento che ha scontentato i soci italiani, sono "legate principalmente al livello dei sussidi pubblici che i paesi forniscono sui specifici progetti ed al mantenimento di una adeguata supply chain e non da altri motivi".In assemblea i soci verranno chiamati anche ad approvare la distribuzione di un dividendo da 0,36 dollari per azione (contro 0,24 in precedenza) che verrà distribuito con cedole trimestrali, nel secondo, terzo e quarto trimestre del 2024 e nel primo quarto del 2025.