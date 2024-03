Xenia, l'utile sale a 1,4 milioni di euro nel 2023. Ricavi +11%

Xenia Hotellerie Solution

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce servizi di ospitalità attraverso tre linee di business nel settore turistico-alberghiero, ha chiuso ilconpari a 50,3 milioni di euro, in crescita dell'11% rispetto ai 45,4 milioni realizzatinell'esercizio precedente, con un andamento positivo in tutte le linee di business. L'ammonta a 4,6 milioni di euro, in crescita del 28%, con un ulteriore incremento della reddittività che passa, in termini di, dall'8% del 2022 al 9,1% del 2023. Ilè pari a 1,4 milioni di euro, in crescita del 56%."Il risultato del 2023 haper tutte le linee di business della società: Accommodation; Phi Hotels e Distribuzione - ha commentato l'- Il trend di ripresa, dopo gli anni della pandemia da Covid-19, appare più strutturale. L'anno 2023 è stato anche l'anno della quotazione in Borsa della società dopo un percorso di circa dodici mesi durante i quali, nonostante molte energie siano state dedicate a questo importante obiettivo, Xenia ha ulteriormente consolidato la propria struttura interna e implementato la crescita dei propri business in termini quantitativi e qualitativi"."Siamo quindi confortati da questo risultato e siamo anchee con sfide molto importanti in un settore con grandi cambiamenti in corso", ha aggiunto.La(Debito) migliora passando da 10,1 milioni di euro al 31 dicembre 2022 a 6,2 milioni di euro al 31 dicembre 2023, grazie alla diminuzione dei debiti finanziari e debiti IFRS16 a medio-lungo termine.