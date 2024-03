Banca Finint chiude esercizio 2023 in crescita: utile netto a 18,9 milioni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diriunitosi sotto la presidenza di Enrico Marchi, ha approvato i dati di bilancio consolidato relativi all’anno 2023, che chiude con un utile lordo consolidato a 26,8 milioni di euro, in aumento del 16% rispetto ai 23 milioni del 2022 ed un(16,2 milioni il precedente)."I risultati del 2023 hanno confermato e superato le aspettative” ha dichiarato, Presidente del Gruppo Banca Finint, che aggiunge "pur in uno scenario macroeconomico complesso, siamo stati capaci di raggiungere i migliori risultati di bilancio di sempre grazie alla competenza delle nostre persone e dei professionisti delle nostre reti".A livello economico-reddituale si segnala la forte crescita del), di cui margine finanziario e da servizi a 115,8 milioni (+36%), con ricavi da commissioni che ammontano a 95,4 milioni(+36%) pari al 76% del margine di intermediazione.di cui 8,5 miliardi nel wealth management e nell’asset management segnano un aumento del 23% (6,8 miliardi 2022).+Ottimi risultati della partecipata, che raggiunge un utile netto di 6,8 milioni (+78%) e AuM a 5 miliardi (+28%)., Amministratore Delegato del Gruppo", ha sottolineato "gli ottimi risultati 2023 riflettono il grande lavoro svolto in questi anni da tutta la squadra di Finint e testimoniano la forte crescita dimensionale di un Gruppo sempre più focalizzato su un’offerta completa e integrata rivolta a imprese, famiglie imprenditoriali e clientela istituzionale"."Ci attendono ora nuove sfide in un contesto macroeconomico e geopolitico complesso. Dovremo saperci adattare velocemente alle esigenze di un mercato in continua evoluzione e massimizzare la proposta delle nostre competenze, ma i risultati che oggi presentiamo sono la testimonianza della capacità con cui ci presentiamo al mercato e con cui stiamo delineando le linee strategiche del prossimo piano industriale".