Bifire, utile 2023 sale a 7,8 milioni. Primo dividendo di 0,11 euro

Bifire

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di materiali per la protezione al fuoco e l'isolamento termico nei settori dell'edilizia e dell'industria, ha chiuso ilconpari a 47,4 milioni di euro, in crescita del 7,6% rispetto all'esercizio 2022. Il forte sviluppo delle vendite nella seconda parte dell'anno ha beneficiato degli effetti positivi della campagna pubblicitaria sulle reti nazionali, lanciata ad inizio ottobre.L'è stato pari a 12,8 milioni di euro, in crescita del 45,7%, con undel 27,1%, in aumento rispetto al 20,0% nell'esercizio 2022. L'esercizio 2023 chiude con unrecord di 7,8 milioni di euro, con un balzo del 45,8% rispetto all'anno precedente."Il 2023 è stato un anno record per Bifire - ha commentato l'- Nonostante un difficile contesto di mercato dell'edilizia e delle costruzioni, le vendite e la redditività hanno registrato il massimo storico. L'Azienda continua ad investire nei propri programmi di crescita, sia per l'ampliamento della capacità produttiva con il terzo impianto di Varedo già operativo e il quarto a Seregno in attivazione, sia per la ricerca e sviluppo di nuovi prodotti ad alta tecnologia (soprattutto per l'isolamento termico). In particolare, i dai del secondo semestre sono stati trainati dal lancio ad ottobre della prima campagna pubblicitaria di Bifire sui canali televisivi Nazionali, con l'obiettivo di rafforzare il brand awareness e promuovere i nuovi prodotti per l'isolamento termico come il Vacunanex".Laal 31 dicembre 2023 risulta cash positive per 1,4 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al sostanziale pareggio -0,1 milioni di euro a fine giugno 2023 e totalmente allineata al dato al 31 dicembre 2022.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la destinazione dell'utile di 7.783.725 euro, quanto a 5.783.725 euro a riserva legale e quanto a 2.000.000 euro a dividendo. Il primodistribuito da Bifire dovrebbe quindi ammontare a 0,11 euro lordi per azione con un rendimento superiore al 3% agli attuali prezzi di mercato.