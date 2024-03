Debole il mercato americano in attesa dell'inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con gli investitori che attendono nuovi dati macroeconomici che potrebbero fornire ulteriori indizi sul percorso della Federal Reserve. In particolare, al termine di questa settimana sono in agenda i dati di febbraio del deflatore dei consumi in USA, misura preferita per giudicare l'andamento dei prezzi da parte della banca centrale statunitense.Ilarchivia la seduta con un leggero calo dello 0,41%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che archivia la giornata sotto la parità a 5.218 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,34%; con analoga direzione, leggermente negativo l'(-0,32%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,91%) e(+0,46%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,68%) e(-0,52%).Al top tra i(+3,01%),(+1,68%),(+1,36%) e(+1,24%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,82%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,74%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,73%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al top tra i, si posizionano(+6,20%),(+5,20%),(+5,06%) e(+4,70%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,15%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,54%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,61%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,54%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:13:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 1,2%; preced. -6,1%)14:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 6,6%; preced. 6,1%)14:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)15:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 106,9 punti; preced. 106,7 punti)15:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -1,95 Mln barili)13:30: PIL, trimestrale (atteso 3,2%; preced. 4,9%)13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 214K unità; preced. 210K unità).