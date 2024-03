Doxee chiude il 2023 in perdita per 5,3 milioni di euro

Doxee

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless, ha chiuso ilconpari a 25,2 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto ai 25,5 milioni del 2022, a causa di un allungamento significativo della durata dei cicli di vendita dovuto al protrarsi di uno scenario macroeconomico complesso ed incerto, che ha portato diversi clienti a posticipare nuovi investimenti tecnologici nell'ambito dei processi di digitalizzazione.L'è pari a -1 milione di euro, rispetto a 4,9 milioni di euro registrati nel 2022. Ildi Gruppo è pari a -5,3 milioni di euro (1,2 milioni di euro nel 2022)."Il 2023 è stato un anno di transizione e riposizionamento per Doxee - ha commentato l'- Abbiamo realizzato e concluso il processo di riorganizzazione del Gruppo e l'inserimento in organizzazione dei ruoli di Chief Revenues Officer, Chief Financial Officer e Chief Product Officer. Abbiamo compiuto importanti passi avanti per realizzare l'integrazione della tecnologia e dei prodotti, i cui investimenti hanno raggiunto la fase di picco nel corso del presente esercizio".L'del Gruppo Doxee risulta pari a circa 20,9 milioni di euro (14,4 milioni di euro al 31 dicembre 2022), di cui disponibilità liquide per 0,8 milioni di euro.