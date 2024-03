GVS, perdite su cambi pesano su risultato 2023. Ricavi +9,6%

GVS

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, ha chiuso ilconconsolidati pari a 424,7 milioni di euro, in crescita del 9,6% rispetto al 2022, grazie al contributo della divisione Healthcare & Life Sciences (che include le acquisizioni realizzate nel corso del precedente esercizio, il gruppo STT ed il gruppo Haemotronic) e della divisione Health & Safety.L'è in crescita del 20,3% rispetto al 2022, con un margine sui ricavi pari al 22,4%, in significativo miglioramento rispetto al margine conseguito nell'esercizio 2022, pari a 20,4%. Ilha raggiunto nel periodo in esame euro 40,8 milioni, con un decremento di euro 22,1 milioni rispetto ad euro 63 milioni del 2022, principalmente per effetto della perdita su cambi conseguita nel 2023 rispetto all'utile su cambi contabilizzato nel corso del 2022 (perdite su cambi di 10,7 milioni del 2023 e utili su cambi di 14,4 milioni nel 2022).L'al 31 dicembre 2023 è pari a 252,1 milioni di euro. La riduzione rispetto al 31 dicembre 2022, pari complessivamente ad euro 48,3 milioni, è dovuta principalmente al contributo della cassa generata dalla gestione operativa pari ad euro 96,6 milioni e della liquidità generata dalle variazioni del capitale circolante per euro 20,1 milioni, al netto dell'assorbimento degli investimenti netti (euro 28,2 milioni), degli oneri finanziari netti (euro 18,3 milioni) e delle imposte (euro 10,5 milioni).GVS si attende di realizzare nell'i seguenti risultati: una crescita low-to-mid single digit del fatturato consolidato rispetto all'esercizio 2023; un margine EBITDA normalizzato in crescita tra i 100 e i 200 punti base rispetto all'esercizio 2023; un adjusted leverage ratio previsto al 31 dicembre 2024 in un intorno di 2.0x.