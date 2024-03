IEG: Marco Carniello nominato Chief Business Officer, Carlo Costa Chief Corporate Officer

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -(IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali, haadottato un modello organizzativo che prevede l'qualificate quali dirigenti con responsabilità strategiche a diretto riporto dell'Amministratore Delegato: il. La decisione è funzionale al raggiungimento degli obiettivi del piano strategico 2023-2028, si legge in una nota."Questa impostazione, considerate ledel gruppo, consentirà all'Amministratore Delegato Corrado Peraboni di concentrare maggiori energie allo sviluppo strategico del Gruppo e ci metterà in condizioni di essere più rapidi ed incisivi nell'execution dei nostri progetti", ha commentato ilIn particolare, il ruolo di Chief Business Officer, chiamato a coordinare il business fieristico del Gruppo e le sue evoluzioni digitali, è stato affidato a partire dal 1° marzo 2024 a, che ha rivestito negli ultimi anni il ruolo di Global Brand Director del settore Jewellery della società.Il ruolo di Chief Corporate Officer, a cui è affidata la gestione dei settori Operation, Finance, HR, IT, Legal & Compliance e le attività corporate delle controllate, sarà ricoperto a partire dal 22 aprile 2024 dache, fino al 2022, ha rivestito il ruolo di Group Chief Financial Officer nella società. Alla data odierna Costa ricopre il ruolo di Chief Financial Officer nel Consorzio Tutela Grana Padano.